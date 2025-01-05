Певица Вера Брежнева показала нового возлюбленного. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мужчина был запечатлен за столом в ресторане. Избранник певицы надел черную толстовку и кепку с буквой «В», за которой скрыл свое лицо. Артистка подписала фото такой же буквой, сопроводив ее смайликом в виде черного сердца.

В конце ноября Вера Брежнева в интервью журналистке Рамине Эсхакзай заявила, что встретила новую любовь. Певица заявила, что влюблена и очень счастлива. По словам поп-исполнительницы, она не спешит выходить замуж, поскольку уже состояла в браке. Знаменитость не стала раскрывать личность своего нового бойфренда.

© ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, но в октябре прошлого года сообщила о разводе с ним. Супруги расстались после восьми лет брака. Общих детей у певицы и продюсера не было. О причине разрыва знаменитости не сообщили.

Однако в апреле 2024 года Вера Брежнева показала отдых на их с Меладзе вилле в Италии. Певица не уточняла, с кем проводит время в загородном доме.

Ранее 42-летняя Вера Брежнева снялась в мини-платье с декольте.