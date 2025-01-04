В отношениях Седоковой с погибшим бывшим мужем раскрыт неожиданный факт

Последние шесть месяцев певица Анна Седокова содержала бывшего мужа баскетболиста Яниса Тимму, который ушел из жизни в декабре. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Они были равны друг другу… она прощала его поступки на протяжении последнего года. В последние полгода он жил за ее счет», — поделился Дворцов.

Его слова приводит aif.ru.

Седокова даст показания о кончине Яниса Тиммы

Продюсер также упомянул, что ранее латвийский баскетболист делал Седоковой значительные подарки, в том числе квартиры. По словам Дворцова, он не знает, была ли оформлена дарственная, но «небольшой такой договор между ними в любом случае был».

Янис Тимма скончался 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде жилого здания в центре Москвы. Предполагается, что спортсмен мог испытывать депрессию после разрыва с Седоковой, на что его поклонники обратили внимание еще осенью 2024 года. Об этом писал «Царьград».