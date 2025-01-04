Филипп Киркоров не скрывает, что отдых — это дело важное и нужное. Однако отправляться в отпуск на многолюдные курорты поп-король российской эстрады не любит. Он предпочитает улетать на свою личную виллу в Греции. Там и виды красивые, и туристов-поклонников вокруг не так много, да и побережье отличное.

«Я уезжаю в Грецию, где у меня дом, где у меня прекрасная вилла, где у меня остров есть маленький, на который я люблю приезжать. Чувствую себя там прекрасно, там интеллигентнейшая публика, туда приезжают мои друзья, мои коллеги. Остров Крит – замечательный!», — поделился Киркоров.

Филипп Бедросович не раз заявлял, что на отдыхе он не артист, а прежде всего такой же человек, как и все остальные. Именно поэтому на курортах излишнее внимание к его персоне часто портит всё впечатление о путешествии.

Однажды Киркоров вынес урок с одной из не самых приятных ситуаций. Кстати, после неё певец, больше не загорает на пляжах, ведь порой поклонники попросту не дают прохода даже там. Инцидент произошёл в Дубае, тогда поп-король хотел вдоволь насладиться солнечными ваннами. Мол, он только расслабился, хорошо поел, однако к личной фотосессии уж точно не был готов. Несмотря на это, как раз в тот момент Филиппа и запечатлели ловкие папарацци, ведь фанаты быстро узнали его на пляже. Фото, безусловно, попали в сети, где фигура артиста и его физическая форма вновь стали массово обсуждаться.

“В шортиках, с оголённым пузиком — король российской эстрады уже не тот”, — стали писать в Интернете.

Теперь же Киркоров наслаждается отдыхом в кругу родных и близких на северном побережье острова Крит. На секундочку, такое приобретение стоило ему целого состояние. К слову, купил он виллу за 10 млн евро. Переводить столь внушительную сумму в рубли действительно страшно, ведь это почти 1 миллиард рублей.