Названо условие согласия Леонтьева на мировое турне

Близкий друг Валерия Леонтьева рассказал mk.ru, что артист не готов отправиться в мировое турне из-за нестабильной политической обстановки.

Леонтьеву, отмечает источник, поступают предложения о зарубежный концертах, однако он отказывается от них "из-за негативной риторики Запада в отношении России". Друг артиста заявляет, что исполнитель глубоко предан российскому зрителю.

"Так что изменение отношения к России со стороны стран, которые сегодня проявляют негатив ко всему российскому, можно считать особым пунктом райдера артиста", - подчеркнул инсайдер.

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Директор Леонтьева Борис Чигирев в беседе с mk.ru назвал преждевременной информацию о подписанных контрактах. Он заявил, что Леонтьев действительно рассматривает интересные предложения о выступлениях, в том числе исходящие из-за рубежа. Однако, подчеркнул представитель артиста, только "время и развитие мировых событий" покажет, согласится ли на них певец.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года.