Концерт Лолиты потребовали отменить из-за фразы о «москалях»

Активисты из общественной организации "Русская община" потребовали отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Иванове, который должен состояться в марте 2025 года. Об этом сообщает местный портал Кстати.News.

"Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей", - заявляют представители организации.

Также активисты напоминают о наличии у Милявской израильского гражданства. В 2023 году певица рассказывала, что ей выдали второе гражданство по месту захоронения отца. Она напоминала, что родитель проживал в Израиле, поскольку в 74-м его туда "выдворила Украина".

В 2013 году на украинском шоу "Воскресенье с кварталом" Лолита иронично отозвалась о москвичах, назвав их "москалями". Спустя несколько лет артистке напомнили о ее словах, обвинив в антироссийской позиции. Однако впоследствии Милявская заявляла, что эту фразу вырвали из контекста.