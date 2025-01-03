В Латвии возбудили дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой

В Латвии возбудили уголовное дело из-за смерти баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Об этом сообщил друг покойного Марк Пугачев, передает РИА Новости.

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В соцсетях Пугачев рассказал, что 3 января Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса.

«Я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается», — сообщил Пугачев.

По его словам, возможных подозреваемых вызовут на допрос в Латвию, а также могут объявить в международный розыск.

В декабре тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной версии, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.

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Спортсмен выступал за российские клубы в 2015 — 2021 годы, его признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. За сборную Латвии Тимма сыграл 68 матчей.

После смерти Яниса Тимы пользователи стали активно обсуждать клип Анны Седоковой, где она танцует и поет на фоне мертвых тел.