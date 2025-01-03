Друг блогерши Лерчек рассказал, как складывается ее жизнь под домашним арестом и чем она занимается.

По словам инсайдера, после вынесенного приговора Валерия Чекалина полностью посвятила себя своей семье. Сейчас Лерчек строит планы на будущее и проводит время с детьми, занимаясь различными активностями: она часто собирает пазлы разной сложности, увлекается домашними тренировками, постоянно готовит и печет пироги.

«Лера, помимо того, что активно проводит время с детьми, стала больше заниматься творчеством, интересоваться вопросами искусства. Она думает над тем, какие идеи хотела бы воплотить. Ушла в творчество, ушла в креатив», — рассказал близкий друг блогерши в беседе с изданием Super.

Кроме того, друзья Валерии не приходят к ней в гости, чтобы навестить. По словам инсайдера, участники шоу «Звезды в джунглях», в котором приняла участие и сама блогерша, приезжали к ней лишь до назначения ареста для того, чтобы посмотреть вместе новые выпуски.

«Что касается друзей, которые планировали приехать, действительно анонсировалось такое, никто из "Звезд в джунглях" не приезжал в гости, и общение они никакое не поддерживают, потому что Лере запрещено пользоваться средствами связи», — подчеркнул инсайдер.

Пока у Валерии нет доступа к социальным сетям, ее дети решили взять всю блогерскую деятельность на себя, из-за чего сейчас активно занимаются освоением различных Интернет-платформ.

Напомним, что 4 октября Валерии и Артему Чекалиным суд определил меру пресечения по уголовному делу о выводе денежных средств, из-за чего экс-супругу были отправлены под домашний арест до 25 января с запретом определенных действий. По этой причине блогеры не выходят на связь уже несколько месяцев.

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