Рэпер Гуф открыл бизнес с владельцем рехаба, в котором лежал после дебоша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, Алексей Долматов вместе с владельцем клиники Антоном Соколовым зарегистрировал ООО «Дома». Компания занимается организацией отдыха и развлечений, производством кинофильмов, видеофильмов и ТВ-шоу. В 2025 году рэпер планирует открыть лейбл, студию звукозаписи, найти талантливых артистов, снимать клипы и продвигать новую школу.

Отметим, что ни рэпер, ни его представители не комментировали сообщение о новом бизнесе.

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