Телеведущая Бородина осталась недовольна отдыхом на Бали

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разочаровалась отдыхом на Бали.

Ксения Бородина улетела вместе с семьей на новогодние праздники на Бали. Однако телеведущая призналась, что осталась недовольна отдыхом на острове в Индонезии. По словам знаменитости, ей больше нравится проводить время в Таиланде.

«Конечно, я в полном принятии, но сказочное Бали — не мое. Любила всю жизнь Пхукет, так и буду любить... На мой взгляд сильно распиаренное место, пробки. За время ковида тайцы Пхукет просто превратили в сказку, а тут наоборот грязно сильно», — поделилась Бородина.

Телеведущая также подчеркнула, что декабрь и январь считаются сезоном дождей на Бали. При этом блогерша заявила, что в ее отдыхе есть и плюсы. Бородина рассказала, что живет вместе с семьей на «шикарной вилле» и каждый день ей делают массаж.

7 декабря телеведущая заявила, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Бородина опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.