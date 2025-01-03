75-летняя певица Алла Пугачева удивила поклонников новым снимком, где она предстала крупным планом без привычной вуали. Фотографию опубликовал ее супруг Максим Галкин* в своих социальных сетях. На снимке Примадонна сидит за столом в длинном светлом парике, с полуоткрытым ртом и задумчивым взглядом, направленным в камеру.

Кадр мгновенно стал предметом оживленного обсуждения среди блогеров и подписчиков. Многие обратили внимание на заметные изменения во внешности народной артистки СССР и пришли к выводу, что после многочисленных пластических операций она стала поразительно похожа на свою старшую дочь Кристину Орбакайте.

«Алла Борисовна, обычно дети похожи на родителей, но вы будто превратились в Кристину», — комментируют пользователи. «Это не фотошоп, просто 16 кг тонального крема», «Теперь невозможно отличить маму от дочери», — шутят другие.

Снимок также получил восторженные отклики от звезд. Дизайнер Игорь Гуляев и актер Данила Козловский оставили под фото комплименты, подчеркнув красоту Пугачевой.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Напомним, что семья встретила Новый 2025 год в ресторане. На опубликованном ранее видео, где Галкин* исполняет песню Элвиса Пресли в караоке, также появилась дочь Лиза, а Пугачева, скрыв лицо под вуалью, снимала происходящее на телефон.

*Максим Галкин включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.