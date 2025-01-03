Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Джим Керри был в нее влюблен. Об этом сообщает «7Дней.ru».

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По словам Анастасии, среди ее поклонников был голливудский актер, с которым ее познакомил продюсер Боб Ван Ронкель. Балерина утверждает, что Керри был на многое готов ради нее, но только не на переезд в Москву. Сама Волочкова тоже не хотела бросать карьеру в России и лететь к актеру.

«Нас познакомил продюсер Боб Ван Ронкель. Он при мне позвонил Джиму и сказал: «Лети скорее в Москву, здесь тебя ждет балерина Волочкова». Он взял самолет и прилетел», — высказалась знаменитость.

Прилетев в Москву, актер отправился на балет с участием Волочковой, а затем на пешую прогулку по Воробьевым горам. Анастасия отмечает, что на тот момент она состояла в отношениях.

После расставания с избранником балерина навестила актера из Америки, но их роман оказался краткосрочным.

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