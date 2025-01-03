Слава Бустер объявил о расставании с экс-супругой Моргенштерна

Стример Слава Бустер и экс-супруга рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дилара Зинатуллина, расстались.

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Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы с Диларой расстались, попрошу не писать никакие гадости ни мне, ни ей и не доставать вопросами», — написал стример.

Слава Бустер также отметил, что благодарен бывшей возлюбленной за «время и опыт». Блогер не стал раскрывать причину разрыва.

Слухи о том, что стример встречается с бывшей женой Моргенштерна ходили давно. 28 июня 2023 года Дилару Зинатуллину засняли вместе со Славой Бустером после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину. Издание Super.ru сообщало, что, сев в автомобиль, модель поцеловала молодого человека. Позже они отправились в столичный ЖК, где проживает Дилара.

До отношений с Бустером блогерша состояла в браке с рэпером Моргенштерном. В апреле 2022 года Дилара сообщила, что они с исполнителем развелись. Девушка заявила, что их отношения дали трещину после свадьбы.