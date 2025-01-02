Директор Леонтьева прокомментировал сообщения о его возвращении на сцену

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что певец не собирается возвращаться на сцену. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в 2024 году Леонтьев объявил о том, что завершает свою карьеру. По словам Чигирева, это решение неизменно, а слухи о том, что Леонтьев планирует возвращение, далеки от истины.

«Ерунда. Это очередные вбросы», — заявил он.

Стало известно о планах Валерия Леонтьева на мировое турне в 2025 году

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонтьев запланировал мировое турне в 2025 году.