Лозу возмутили получающие миллионы звезды

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова Прохора Шаляпина, который заявил о гонораре 1 млн рублей за новогодний корпоратив. Об этом сообщает АиФ.

Лоза признался, что его порой удивляют расценки некоторых исполнителей, «расфасовки», рейтинги, райдеры и так далее».

«Мне не платят такие деньги, как Шаляпину. Кому-то платят, кому-то нет», — сказал Лоза, отвечая на вопрос о гонорарных выплатах Прохору.

Лоза считает, что несправедливо получать за частное выступление 10-20 млн рублей, когда зарплата и пенсия у большинства населения «полярно другая».

Певец раскрыл размер своей пенсии – 16 тысяч рублей, назвав ее «пенсией стандартного москвича».

«А гонорар артиста — 12-15 млн рублей. Это же слишком большая разница», — сказал Лоза.

По его словам, бешеные гонорары «платятся не за песни», столько «стоят понты». Невозможно представить на новогоднем корпоративе Высоцкого или Окуджаву.

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Свои песни он также не считает предназначенными для корпоративов с «тупым разгуляем».

«Пьяные бабы пляшут на столах, мужики в расхристанном виде. А как вы под Лозу будете плясать на столе?» — добавил певец.

Лоза признался, что сейчас проводит большей частью плановые концерты. Размер своего гонорара он раскрывать не стал, подчеркнув, что все зависит от географии, времени и прочих деталей.