Пела на фоне двух трупов: в Сети обсуждают пророческий клип Анны Седоковой

После смерти Яниса Тиммы, в Сети начал заново набирать популярность клип Анны Седоковой. Пользователи в ужасе пересматривают «Шатарам», где певица танцует и поет на фоне мертвых тел. Работу исполнительницы уже назвали пророческой.

На кадрах Анна в демоническом образе в приглушенном красном цвете целуется с мужчиной, а на заднем плане лежит тело… завернутое в пакет. Зрелище жуткое! В клипе периодически демонстрируют два трупа. Отметим, что у певицы умерли два любимых мужчины. Сначала от оторвавшегося тромба скончался спортсмен Валентин Белькевич, а в декабре покончил с жизнью баскетболист.

Жути и дрожи в эту историю добавляет тот факт, что Янис при знакомстве обратил на себя внимание Седоковой именно этим треком. Он опубликовал в социальных сетях видео с этим хитом. К слову, незадолго до смерти было еще одно мистическое совпадение. Мужчина набил у себя на спине изображение черепов.