Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой

Певец Григорий Лепс выступил вместе с Гариком Харламовым в новогоднем выпуске шоу Comedy Club с песней, в которой высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой. Ролик публикует Telegram-канал "Звездач".

Лепс признался в шутку, что стал носить худи и наклеивать патчи под глаза из-за романа с 18-летней. Он также наизусть выучил песни популярного среди молодежи рэпера Macan и научился скачивать аниме.

"Вместо рюмки на столе раф со вкусом крем-брюле; И цветастые носки покупаю; Есть в Тиктоке теперь я; Просто девочка моя даже больше, чем твоя молодая", - спел Лепс.

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. Это зимой она отпраздновала совершеннолетие вечеринкой в Дубае. Известно, что родители девушки - состоятельные люди. Комментируя свои отношения с певцом, Аврора заявляла, что она не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант.

"У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них - это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости", - подчеркивала она.

В том, что между музыкантом и его 18-летней избранницей действительно серьезные отношения, уверяли и знакомые пары. Они сообщали, что Лепс настроен решительно и хочет жениться на Кибе.