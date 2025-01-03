Папарацци застали Рианну и A$AP Rocky на свидании

Папарацци запечатлели Рианну и A$AP Rocky на их первом свидании в 2025 году, сообщает Daily Mail. Пара отправилась на ужин в одном из популярных ресторанов Лос-Анджелеса.

Для выхода в свет Рианна выбрала расслабленный, но стильный образ: черное худи и мешковатые джинсы, дополненные короткой шубой и солнцезащитными очками. A$AP Rocky поддержал повседневный стиль возлюбленной, надев худи и джинсы, а образ завершил курткой от Prada и фирменной шапкой того же бренда.

Отношения Рианны и A$AP Rocky берут начало еще в 2012 году, когда они познакомились на фестивале Coachella. Тогда их связывала только дружба, но в 2020 году пара отправилась в совместное путешествие на Барбадос, где отметила Рождество с семьей певицы. Уже в мае 2021 года рэпер официально подтвердил их роман, назвав Рианну «любовью всей своей жизни».

13 мая 2022 года у звездной пары родился первенец — сын, которого назвали RZA Ательстон Майерс. А в августе 2023 года пара стала родителями во второй раз — у них появился еще один сын, Райот Роуз Майерс.

Недавно стало известно, что Рианна отметила год трезвости. Поклонники активно поддержали звезду, выразив восхищение ее силой воли и целеустремленностью.