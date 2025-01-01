Умерла «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн

Светская львица Джослин Вильденштейн, получившая прозвище «женщина-кошка» из-за необычной внешности, умерла в Париже на 85-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, женщина умерла во вторник, 31 декабря. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Дата и место похорон миллионерши не называются.

На пластических хирургов «женщина-кошка» потратила несколько миллионов долларов. Вместе с тем, она всегда отрицала, что пользовалась их услугами, отметили журналисты.

По их словам, дама пользовалась популярностью буквально до последних дней — часто посещала светские мероприятия, показы, на которых старалась выглядеть с иголочки.

Последний раз ее видели в Париже здоровой 18 декабря 2024 года. На Вильденштейн были меховая куртка, леггинсы, ботинки, солнцезащитные очки. Она улыбалась знакомым и прессе.