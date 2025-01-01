Ивлеева спровоцировала слухи о беременности новогодними фото с мужем

Настя Ивлеева в запрещенной соцсети поделилась серией новогодних снимков с мужем Филиппом Бегаком, о союзе с которым внезапно объявила в конце 2024 года. Помимо ярких эмоций Насти подписчики отметили ее как будто увеличившуюся грудь, подчеркнутую эффектным корсетом. И тут мнения разделились. Одни решили, что в ушедшем году блогер успела не только во второй раз выйти замуж, но и сделать пластическую операцию.

«Стесняюсь спросить, грудь добавилась?», «Настя нашла мужа и грудь? Это и есть счастье?», «А что надо сделать, чтобы с нулевого размера сразу в третий уйти?» — обсуждают в комментариях.

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Другие заподозрили, что Настя беременна, поэтому, мол, грудь и стала больше естественным образом. Те, кто выдвинул версию о скором пополнении в новоиспеченном семействе, увидели намек на это и в поздравлении Анастасии, в котором она призвала читательниц своего блога рожать очень много детей.

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«Будьте собой, будьте здоровы, выходите замуж, женитесь, ныряйте в омут с головой, любите наотмашь и не бойтесь перемен, рожайте сто детей и не имейте сто друзей, будьте счастливы в конце концов. От мужа привет!» — написала блогер под фотографиями. «А как так грудь выросла до третьего размера с момента голой вечеринки, где был минус первый? Поздравляем с беременностью», «А вдруг беременна?», «Не вдруг, а точно», «Муж явно знает всю правду», «Она скоро родит», — высказываются подписчики.

Ну что же, поживем — увидим!