Адвокат рассказал о суде Киркорова и Успенской

У звездных исполнителей разгорелся серьезный конфликт.

Некогда дружившие Филипп Киркоров и Любовь Успенская в уходящем году стали злейшими врагами. Конфликт перетек в судебное разбирательство, за которым пристально следили изумленные поклонники знаменитостей. Столь серьезный оборот дело приняло после того, как королева шансона публично назвала поп-короля женоненавистником. Народного артиста нелестная характеристика оскорбила, и он решил защитить свою репутацию в суде. Интересы Филипп представлял известный адвокат Александр Добровинский. В личном блоге юрист решила рассказать о том, как развивался громкий скандал. Он отметил, что пытался свести разбирательство к примирению сторон. Для такого исхода Успенской нужно было всего лишь извиниться, однако она предпочла продолжить конфликт, едко посмеявшись над Киркоровым, столкнувшимся с «отменой» после «голой» вечеринки.

«Сегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 миллионов рублей. Удивлена. Была уверена, что после всех голых вечеринок он должен был, если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам, только скажи», — отпустила саркастичный комментарий Любовь Залмановна.

Само судебное разбирательство, по словам Добровинского, проходило сложно. Успенская, как утверждает юрист, «мечтала съесть Филиппа с потрохами». Заключалось это в попытке посильнее задеть поп-короля нелестными высказываниями. В итоге адвокату и истцу удалось выиграть дело. По решению суда, Успенская должна возместить Киркорову ущерб, однако королева шансона платить не торопится. Если она продолжит в том же духе, приставы могут арестовать ее имущество, уточнил юрист.

«К сожалению, второй процесс я не вел, меня не было в Москве, поэтому говорить о нем я ничего не могу. Я не прикасался к второму процессу с Успенской», — добавил Добровинский.

В ходе разбирательств, к слову, на артистку обиделся и сам адвокат. Он утверждает, что знаменитость прибегала ко всевозможным ухищрениям, чтобы одержать победу в суде.