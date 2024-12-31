Блогерша Валя Карнавал купила себе автомобиль за 30 миллионов рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валя Карнавал подарила себе на Новый год автомобиль Lamborghini Urus Perfomante. Стоимость машины составляет от 30 миллионов рублей в салоне. Сначала блогерша выбрала модель в черном цвета с черно-оранжевым салоном, но купила в зеленом оттенке.

До этого интернет-пользователи раскритиковали фигуру Вали Карнавал на снимках в леопардовом крошечном бикини. По мнению подписчиков, девушка сделала пластику и стала похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Пластический хирург Денис Агапов рассказал, что певица могла потратить на операции по увеличению груди и липомоделирование ягодиц 3,5 миллиона рублей.

Позже Валя Карнавал прокомментировала слухи о том, что похудела с помощью «Оземпика». Блогерша заявила, что не сидит ни на каких «чудесных таблетках» и тем более уколах.