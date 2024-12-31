Друг Яниса Тиммы связался с представителямиФСБ, чтобы докопаться до правды

После того как Яниса не стало, его хороший друг Марк Пугачев очень многое рассказал в публичном пространстве о приятеле и о его любимой женщине Анне Седоковой. Приятель, изучая жизнь ушедшего, обнаружил один странный факт. Как выяснилось, спортсмен не доверял любимого питомца.

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“Тимма на английском языке просит подписчиков позаботиться об их общей собаке Бо, заявляя, что его «нельзя оставить с этой женщиной”, — заявил мужчина.

После автор рассказал подписчикам об еще одной детали: он связался с представителями ФСБ, которые охотно подключились к делу и сейчас занимаются его изучением. Одним наиболее интересным моментом является слух о том, что девушка якобы пыталась взять себе мобильное устройство ушедшего, чтобы, так сказать, на всякий случай, убрать все необходимое. Сам мужчина уверен, что телефон точно не станет достоянием общественности.

Никто не сможет увидеть реальные переписки и улики, находящиеся в нем, потому что вокалистке просто не выгодно разоблачать все факты о своем реальном общении с мужем. Ну а пока Анна не выходит на связь, Марк расследует историю самостоятельно, близкие Яниса, включая его первую супругу, предпочитают отойти в сторону от тайн, интриг и криминала. Они больше сконцентрированы на прощальной церемонии и на том, что их родной человек наконец прибыл домой, где сможет обрести вечный покой.

Супруга, к слову, не скрывает своей заботы, своего теплого отношения к отцу своего ребенка. Саша Оша польщена огромным количеством добрых слов поддержки, которые она сейчас получает от совершенно незнакомых людей со всего мира. Она не удивлена, что у ушедшего было такое огромное количество друзей, приятелей и поклонников. Однако, девушка дала один неоднозначный комментарий, который заставил всех вокруг задуматься об обстоятельствах дела.

“В вашей прессе много ложной информации“, — заявила Оша, намекнув на то, что многие факты о гибели баскетболиста могут не совпадать с действительностью.

Ну а публике остается надеяться на то, что правоохранительные органы до конца разберутся с делом и смогут дать более точные факты о том, что же все-таки произошло со звездой в роковой день.