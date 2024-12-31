Моргенштерн* рассказал о рехабе и худшем годе в своей жизни

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом России иностранным агентом) признался, что страдает от наркотической зависимости. Его слова приводит Ura.ru.

Исполнитель сообщил в соцсетях, что текущий год стал худшим в его жизни.

Моргенштерн* сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай

«Походы к психотерапевтам, клиническим психиатрам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком», — рассказал он.

Музыкант добавил, что ему пока не удалось найти дом, допустив, что в ближайшее время им может стать рехаб.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* исключил из своего райдера водку, оставив вино и коньяк, а также сократил количество бутылок холодного пива с 30 до 15, которые организаторы должны приготовить для его команды по ее прибытии в гримерку. Также сообщалось, что рэпер повысил цены за выступления на корпоративах до 14,9 миллиона рублей.

*признан Минюстом России иностранным агентом.