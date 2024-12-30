Лерчек эмоционально высказалась о предательстве Natan

Этот сезон шоу «Звезды в джунглях» подошел к концу, как и телевизионная драма в отношениях Лерчек и главного антагониста проекта — певца Natan. Напоследок голубки решили поставить жирную точку в своей запутанной истории.

Так, в последней серии Лерчек неожиданно призналась, что не будет голосовать за Natan несмотря на все, что их объединяло. Причиной стало поведение артиста, которое она не смогла понять. Своими переживаниями блогер поделилась в откровенном разговоре с Аланой Мамаевой.

"Я уже не очень хочу, чтобы он побеждал. Последние недели у нас взаимоотношения стали чуточку хуже. Я ощущаю сейчас в свою сторону некий негатив. Если бы не вся эта ситуация, я бы говорила, что Natan достоин победы. Но в какой-то момент Natan чуть-чуть расстроил меня. Он закрылся и как будто обиделся на весь мир — и в том числе на меня. Хотя я ничего такого не сделала — я всегда была рядом, поддерживала. Несмотря на то что в какие-то моменты мне было больно, неприятно, обидно, я просто перешагну и пойду дальше", — Лерчек о ситуации с Natan.

Natan довел ситуацию до предела, когда признался, что если выиграет, посвятит победу жене и детям. А вот Лерчек, которая помогала ему на протяжении всего проекта, при этом не упомянул.

«Natan испугался того, что сам по сути натворил. В этот момент меня как будто предали даже чуть-чуть. И я даже сама себя начала ненавидеть. Я для себя историю наших романтических отношений закрыла раз и навсегда», — сказала как отрезала Лерчек, в итоге отдавшая голос за Игоря Чехова.

Очень надеюсь, что Натан не обиделся, но если обиделся, то это очень странно для меня. Потому что он должен сам понимать, почему я сделала такой выбор. Это не какая-то моя месть, я просто голосовала сердцем. Я как-то доверилась — и доверилась зря. И мнение чуть-чуть поменялось об этом человеке, честно скажу

Лерчек об отданном голосе за Игоря Чехова

Сам Natan, впрочем, из-за решения бывшей возлюбленной особо не расстроился, ведь, по его словам, с ним «все понятно». И ведь не поспоришь!

Ранее Natan подвел итоги года и рассказал, кому он благодарен. Спойлер: Лерчек в списке нет.