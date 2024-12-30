Ивлеева прокомментировала второе проникновение мужчины в ее дом

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что задержанный в ее доме неадекват с бейсбольной битой ранее уже предпринимал попытки «встретиться» с ней. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, в подмосковной деревне Борки. Молодой мужчина перелез через забор, разбил окно и попал внутрь. При себе держал биту и колючую проволоку. Предположительно, он хотел найти Настю.

Охрана заметила злоумышленника на камерах наблюдения, вызвала полицию. Стражи порядка прибыли на место ЧП и задержали мужчину. В ходе следственных действий выяснилось, что у него диагностированное психическое расстройство на фоне наркотиков, отметили журналисты.

Ивлеева отметила, что ранее Иван проник в ее дом в августе этого года. Она добавила, что все ее родственники были в отъезде.

«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись», — уточнила блогер.

В дом Ивлеевой забрался неадекватный мужчина с битой и мотком проволоки

Актриса заметила, что после того, как услышала подозрительный шум, выбралась на крышу, вызвала полицию и охрану. Она уточнила, что эта история очень напугала ее.

«Сказать что это было смертельно страшно, ни сказать ничего», — пояснила Ивлеева.

По данным портала, двухэтажный особняк Ивлеевой находится в Истринском районе. Площадь дома составляет 364 квадратных метра, площадь прилегающего участка — 4 гектара.