Кушанашвили рассказал о помощи Пугачевой в борьбе с раком

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили подтвердил в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ», что певица Алла Пугачева помогла ему в борьбе с раком.

© Газета.Ru

Кушанашвили не стал отрицать, что во время болезни Пугачева нашла способ связаться с ним и не раз передавала слова поддержки. Журналист признался, что испытывает к Примадонне уважение. Он назвал артистку человеком с большим сердцем.

«Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: «Я помню ее как великую женщину и великую певицу». Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты», — отметил шоумен.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тысяч рублей. Ему делали процедуры 2 раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября в Москве успешно прооперировали Отара Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.