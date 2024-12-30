Боярский раскрыл, как встретит Новый год

Актер Михаил Боярский признался в беседе с aif.ru, что отпразднует Новый год с семьей.

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Боярский назвал семью главной жизненной ценностью.

«Как наши предки. Это семейный праздник. Надо встречаться всем за новогодним столом. Чтобы сидели внуки, дети, родители. Семья — главная ценность людей. Особенно в нашей стране», — поделился актер.

В декабре Боярский признался, что очень хочет завершить карьеру. Он считает, что нельзя далеко уехать на «карете прошлого». 75-летний актер не хочет сниматься и играть в театре из-за возраста. По его мнению, не стоит «гневить бога». Артист не исключил, что может поработать еще, хотя сам «рваться на сцену» не желает. Актер готов сыграть, что ему под силам.

Боярский известен по роли Д'Артаньяна в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера». В его фильмографии более 100 работ. Он играл в проектах «Гардемарины, вперед!», «Тарас Бульба», «Соломенная шляпка», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Звезда пленительного счастья», «Сватовство гусара».