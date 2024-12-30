Композитор Оттер сравнил современную музыку со жвачкой

Российский композитор Райан Оттер, работавший над музыкой к сериалам «Триггер» (2020-…) и «Метод» (2015-…), сравнил современную музыку с быстро теряющей вкус жвачкой.

В качестве возможной причины этой тенденции он назвал глобализацию.

«У наших классиков настолько богатая музыка, что можно слушать до смерти — и все равно поймешь не все. Сегодняшняя же музыка слишком проста: она похожа на жвачку, которая теряет вкус, прежде чем успеваешь разжевать ее полностью», — сказал Оттер в беседе с ТАСС.

При этом композитор отметил, что авторы, сочиняющие интересные произведения, все еще существуют. Однако в популярной и массовой музыке, по мнению Оттера, чаще всего попадаются однотипные песни. Они напоминают ему треки, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Ранее экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор высказался против современной музыки.