«Я чувствую гнев и горе»: жена Брюса Уиллиса не сдержала эмоций

Супруга Брюса Уиллиса, борющегося с неизлечимым недугом, эмоционально высказалась в годовщину их знакомства. Родные оказывают колоссальную поддержку «крепкому орешку», которому не суждено одолеть болезнь.

Его жена Эмма Хеминг не смогла сдержать эмоций в важную для семьи дату — прошло 17 лет с момента знакомства супругов. Женщина призналась, что после диагностики лобно-височной деменции у избранника, любые годовщины стали причинять ей боль.

«Обычно годовщины приносили с собой радость, но теперь, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту», — поделилась Хеминг.

Она добавила, что позволяет себе расстраиваться не более получаса в день. В это время она задается вопросами о том, чем их семья заслужила такое испытание.

«Я чувствую гнев и горе. Потом я просто стряхиваю это состояние и возвращаюсь к тому, что есть. И это… безусловная любовь. Мне так повезло узнать, что это — и только благодаря ему. Я бы сделала это все снова и снова, ни секунды не задумываясь», — поделилась переживаниями Хеминг.

Женщина вышла замуж за Брюса Уиллиса в марте 2009 года, спустя два года после знакомства. Пара воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Мейбл и 10-летнюю Эвелин.