Кудрявцева прокомментировала ситуацию с коммунальными долгами

Лера Кудрявцева возмущена новостью о том, что коммунальные службы подали на нее в суд как на злостную неплательщицу по пункту за капитальный ремонт жилищного комплекса на Красной Пресне, в котором у нее есть квартира. Сообщалось, что за несколько лет долгов накопилось почти на 30 тысяч рублей, пишет портал thevoicemag.

Кудрявцева пообещала разобраться в этой истории, поскольку она не имеет привычки не оплачивать счета.

«Ребята, ну это перебор! Уж кто-кто, а я со своим больным перфекционизмом оплачиваю всегда и все в срок!!! Долгов нет ни на Госуслугах, ни где-либо еще! Меня умиляют эти службы, которые никуда и ничего не присылают, но в суд подать надо. Двое суток ищем долги — нет нигде. После Нового года будем разбираться. Не бесите!» — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Как отмечал Mash, коммунальщики подали на Кудрявцеву в суд из-за игнорирования просьб о выплате. Сама телеведущая сообщила изданию, что узнала о долге от них и никаких квитанций не получала.