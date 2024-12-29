Лепс сообщил о планах на семейную жизнь

Григорий Лепс планирует в будущем году отвести в ЗАГС свою юную невесту Аврору. А также совершить с ней обряд венчания в церкви. Ранее 62-летний певец был дважды женат, но венчан не был.

И, несмотря на то что от двух предыдущих двух браков у певца уже есть трое дочерей и 14-летний сын Иван, Лепс мечтает еще не один раз стать отцом, пишет издание popcake.

Ранее певец Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у своего коллеги SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его цитирует Пятый канал.