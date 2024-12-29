Шура рассказал о переменах, произошедших в уходящем году

В жизни Александра Медведева, известного публике под сценическим псевдонимом Шура, похоже, установилась белая полоса. Певец преодолел серьезный недуг и вновь на плаву. В уходящем году он смог обеспечить себя долгожданной недвижимостью, пишет teleprogramma.

Александр сообщил, что этим летом приобрел дом в Подмосковье, стоимость которого составила около 115 миллионов рублей. Так же недавно он купил квартиру. Правда, по его словам, документы на недвижимость пока не окончательно оформлены, и ремонты не завершены.

«По-моему, получилось 115 миллионов. Документы еще не оформлены, поэтому ничего пока не могу сказать. Нигде нет ремонта. Я бомж. Где я сейчас прописан? Есть прописочка в одном уголочке, конечно», — сказал певец.

В 2004 году у Александра Медведева была диагностирована онкология последней стадии. Певец признался, что в период решения проблем со здоровьем от него отвернулись многие коллеги. Он считает, что артисты радовались его уходу со сцены, поскольку освободилось много «хлебных точек». Но болезнь отступила.

В марте 2020 года перенес экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала у него перерождаться в новый рак. Врачи рекомендовали ему сбросить вес на 40 кг, что он и сделал. В новом облике Шура активно стал принимать участие в музыкальных проектах на ТВ.