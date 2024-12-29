Волочкова объяснила, почему стала носить парики

Анастасия Волочкова в последнее время стала появляться на светских раутах в длинных париках. Журналистам «Московского Комсомольца» балерина объяснила смену имиджа тем, что ей надоело укладывать волосы.

«У меня дома есть несколько париков. Они меня очень выручают. Не нужно делать укладку: парик надела и уже готова», рассказала Анастасия.

Кроме того, ей в принципе нравятся длинные волосы. Она даже пробовала нарастить себе кудри. Но эксперимент не удался.

«Дело в том, что, когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы. Вы не представляете, как я долго потом восстанавливала их!», - пожаловалась Анастасия.

Ранее балерина рассказала, как встретилась с 19-летней дочерью. Девушка в этом году предпочла провести праздники с матерью.