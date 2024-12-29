Муцениеце намекнула на замужество

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным сосредоточилась на карьере, что, безусловно, дало свои результаты. Павел женился вновь и родил еще одного ребенка.

Поклонники актрисы искренне желали и ей обрести личное счастье. Об этом пишут 7days.ru.

Накануне Муцениеце выложила в микроблоге кадры со свадьбы друзей. Агата продемонстрировала букет невесты, который поймала на празднике. По приметам, это признак скорого замужество, на которое и намекнула знаменитость.

Слухи о том, что Агата Муцениеце и Петр Дранга встречаются, ходят в светских кругах уже несколько недель. Пару замечали вместе на разных мероприятиях, актриса уже успела познакомить музыканта со своей семьей.

Сама Агата Муцениеце не спешит комментировать личную жизнь — о романе с аккордеонистом она не высказывается.