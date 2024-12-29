Кудрявцева объяснила, чем благодарна уходящему году

Лера Кудрявцева в преддверии прощания с уходящим високосным годом решила подвести его итоги. В микроблоге телеведущая рассказала, что для нее и ее семьи 2024-й год был не самым простым, пишет издание super.ru.

«Начался с затопления квартиры. Плавали даже ковры. Рванула батарея, а меня не было в Москве. Затем порвала передний крест и перелом, операция». Более того, оперировать пришлось и ее дочь – шестилетнюю Машу. «Я чуть не поседела», — призналась Лера.

Так что расставаться с уходящим телеведущая будет без сожаления.

«Спасибо этому году, что живая. Спасает работа, где надо улыбаться и иметь восхитительное настроение», — отметила она.

У телеведущей Леры Кудрявцевой нашли долг за капитальный ремонт в ее элитном жилом комплексе на Пресне. Сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей.