Музыкант Алексей Воробьев выпустит роман в стихах

Артист Алексей Воробьев пишет роман в стихах «Письмо в прошлое». Сейчас он заканчивает работу над произведением.

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По словам Воробьева, в интернете можно найти первые четыре главы романа.

«Что произойдет с моими героями в следующих шести главах, можно будет прочитать уже в самой книге», — добавил Алексей в интервью «Газете.ru».

Срок выхода произведение пока остается неизвестным. Но Воробьев обозначил, книга выйдет в одном из крупнейших российских издательств.

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