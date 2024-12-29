Михаил Боярский стал гостем передачи «Эксклюзив» на Первом канале. 75-летний актер рассказал в интервью Дмитрию Борисову о своей личной жизни и, в том числе признался, что у него был длительный период, когда он принимал алкоголь практически каждый день.

Лариса Луппиан, супруга главного мушкетера страны, рассказала, что и ее саму он едва не пристрастил к выпивке, пишет Экспресс Газета.

«Мы очень много пили с Мишей тогда. Как я не спилась, не представляю. Каждый день покупали бутыль и пили», — рассказала Лариса Регинальдовна.

Но Михаил Сергеевич смог преодолеть пагубную привычку при поддержке жены. Уже много лет он употребляет спиртное только по праздникам.

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«Пьем по-прежнему вместе. Я чуть больше могу, Лариса меня лишь поддерживает», — резюмировал Боярский.

«Афиша Daily» со ссылкой на соответствующий опрос «Дзена» сообщила, что Михаил Боярский возглавил топ самых привлекательных актеров старшего поколения. Голосование проводилось среди россиянок в возрасте от 18 до 25 лет.