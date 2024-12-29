Коммунальщики подали в суд на Кудрявцеву

Лера Кудрявцева задолжала коммунальным службам 29 987 рублей. Как оказалось, телеведущая много лет не оплачивала счета за капитальный ремонт по своей квартире в Шмитовском проезде столицы. За годы накопилось почти 30 тысяч рублей, плюс 2000 рублей пени.

По словам самой Леры, никаких уведомлений или квитанций она не получала и о долге узнала уже после того, как на нее подали в суд, пишет Телеграм-канал Mash.

Лера Кудрявцева сделала дочери и внуку неожиданный новогодний подарок

Ранее Лера в своем Телеграм-канале рассказала, что ее 6-летняя дочь уже определилась с подарком на Новый год и написала Деду Морозу письмо. И такой просьбы звездная мама явно не ожидала.

«Железная дорога на крыше с блестками, и чтоб был спальный вагон, буфет и все разноцветное».

Лера призналась, что пока не знает, как исполнить мечту дочери.