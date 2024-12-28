Седокову проверят на причастность к гибели Тиммы

Правоохранители проверят певицу Анну Седокову на причастность к самоубийству ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, телефон артистки уже изъяли для изучения. В ближайшее время полиция также планирует допросить певицу, которая пока что находится в больнице с тяжелым нервным срывом после смерти спортсмена.

Семья Тиммы уверена, что именно Седокова довела его до самоубийства — баскетболист не мог пережить расставание и как минимум три раза пытался свести счеты с жизнью, говорится в публикации.

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Тело Тиммы было обнаружено 17 декабря между первым и вторым этажами московского хостела, где он жил. Рядом с ним нашли iPhone с номером экс-супруги Седоковой и просьбой связаться с ней. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия.

Церемония прощания с Тиммой состоялась 27 декабря в Риге. Траурное мероприятие прошло прямо в здании крематория. Отправить спортсмена в последний путь пришли его родственники, в том числе родители и его первая супруга Сана Оши.