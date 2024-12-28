«Я орала на всю больницу!»: Асмус раскрыла, что с ней произошло

36-летняя актриса Кристина Асмус продолжает бороться с последствиями серьезной травмы колена. Недавно она перенесла сложную операцию по восстановлению крестообразной связки, разорванной во время спектакля в Театре имени Ермоловой. В соцсетях звезда поделилась подробностями непростого периода, сопроводив рассказ фотографией из больничной палаты.

«Я выпустилась из больницы! С крепким воспоминанием, которого хватит на ближайшую жизнь», — написала актриса, продемонстрировав гипс на ноге и эластичную ленту для реабилитации.

По словам Кристины, особенно мучительным для нее стало удаление дренажа после операции.

«Я орала я на всю больницу! При том, что я очень сдержанный человек — торчащий из ноги гвоздь могла бы и не заметить», — иронично отметила Асмус, добавив, что боль была сильнее, чем сама травма.

Актриса также не упустила возможности пошутить над бывшим мужем Гариком Харламовым, назвав процедуру удаления дренажа «сценой из фильма ужасов». Теперь Кристина восстанавливается, предупреждая поклонников об осторожности в зимний сезон. «Берегите крестообразные связки! С наступающим Новым годом!» — обратилась она к подписчикам. Несмотря на тяжелый период, актриса уже вернулась к светской жизни, на днях она посетила премьеру нового фильма.

Напомним, в середине ноября Кристина Асмус намекнула на новые отношения. Актриса, которая после развода с Гариком Харламовым редко делилась подробностями личной жизни, неожиданно дала понять, что ее сердце может быть занято. В одном из постов она упомянула, что холодные осенние вечера проводит не в одиночестве, а позже вышла в свет с кинопродюсером Ильей Бурецом. Мужчина, по данным СМИ, не так давно развелся.