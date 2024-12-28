Асмус рассказала, как орала на всю больницу от боли

Актриса Кристина Асмус сообщила, что выписалась из больницы. У себя в социальных сетях она поделилась подробностями последних дней там.

Асмус отметила, что выписалась из больницы «какое-то время назад» и сейчас она находится дома. Актриса добавила, что впереди ей еще предстоит пройти курс реабилитации.

«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! (прочесть голосом Гарика из фильма ужасов)», — поделилась она.

По словам Асмус, по ощущениям у нее внутри было метра три дренажа, который «проходил через весь организм».

«И диаметр у него несносный. Когда его удаляли я орала на всю больницу», — добавила актриса.

Напомним, что в середине декабря Асмус повредила ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». У нее произошел разрыв передней крестообразной связки и мениска.