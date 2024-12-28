Гитарист Disturbed назвал The Light любимой песней из репертуара группы

Гитарист Disturbed Дэн Донеган рассказал, какая композиция из творчества коллектива ему больше всего по душе. От отметил, что любимую композицию выбрать сложно, поскольку каждая из них имеет глубокое личное значение. Однако он выделил песню The Light, назвав ее «особенной».

По словам гитариста, эта композиция несет мощный позитивный заряд, напоминая слушателям, что даже в самые темные моменты жизни важно находить свет и справляться с трудностями, сообщает Blabbermouth.

Музыкант также дал совет начинающим артистам. Дэн призвал молодых музыкантов следовать своему внутреннему голосу и не гнаться за трендами, а сосредоточиться на создании искреннего искусства.

Гитарист Дониган подтвердил, что группа работает над новой музыкой. Последний альбом Disturbed под названием Divisive выходил в 2022 году.