Волочкова назвала безумием цены на "Щелкунчик" в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова назвала безумием цены на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре. Об этом она сообщила телеканалу Москва 24.

Волочкова признала, что Большой театр всегда был визитной карточкой России, поэтому люди стали чаще приходить на "Щелкунчик". Она отметила, что это уже стало традицией. Однако, по ее мнению, один билет на данный спектакль не может стоить 60 тысяч рублей.

Балерина отметила, что по этой причине аудитория, которая приходит посмотреть на "Щелкунчик", изменилась. Если раньше, как она утверждает, посещали мероприятие любители балета и бабушки, то сейчас на представление смотрят лишь те, кто захотел "сфотографироваться на фоне люстры".

"Никто уже не аплодирует, потому что считают: ну мы пришли, да, статусное мероприятие, пришли поглазеть. Бабки заплатили, все, танцуйте перед нами", – подытожила Волочкова.

Ранее народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в главные театры России. По его словам, на сегодняшний день театры могут посещать только очень состоятельные люди из-за такой ценовой политики.

Цискаридзе рассказал, что во времена, когда он выступал на сцене Большого театра, в зале не оставалось свободных мест. Однако сейчас все чаще встречаются пустые ряды.