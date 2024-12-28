Певица Кейт Буш сравнила творчество Клода Моне с искусственным интеллектом

Арт-поп-артистка Кейт Буш в рождественском послании на своем сайте провела параллели между работами французского импрессиониста Клода Моне и развитием искусственного интеллекта.

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Певица недавно посетила выставку Моне в лондонской галерее Курто, где представлены картины, созданные художником во время его визитов в Лондон в период с 1899 по 1901 год. На них изображены виды британской столицы в смоге.

«Это мы? С благоговейным трепетом наблюдаем за зарождением искусственного интеллекта, символа современности, каким для Моне в то время был смог в новом индустриальном Лондоне? Видим ли мы только мерцающий свет нового изобретения, который так часто привлекает наше воображение», — порассуждала артистка.

Певица также подняла тему возможного влияния искусственного интеллекта на человечество, намекая на потенциальные угрозы, скрытые за ними. Например, Буш опасается, что люди будут жить в капсулах, как в фильме «Матрица» (1999).

Ранее Кейт Буш подписала петицию против использования ИИ без разрешения артистов.