Ида Галич рассказала об отказе от алкоголя

Телеведущая и актриса Ида Галич, как и многие другие знаменитости, в преддверии праздников подвела итоги 2024 года. Своим отчетом-рассуждением она поделилась в социальных сетях.

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По словам Галич, уходящий год прошел для нее под знаком самодисциплины. Она начала делать зарядки и обливаться холодной водой, а также частично отказалась от употребления алкоголя.

«Я очень мало пила в этом году. Не могу сказать, что я совсем от этого отказываюсь: я гуляла редко, но метко. Это не сравнить с тем, что было раньше, у меня действительно большие промежутки в этом году по полгода или по три-четыре месяца. В эти моменты я очень сильно росла», — приводит слова звезды PEOPLETALK.

2024 действительно был для Галич богатым на события — она приобрела квартиру в центре Москвы (ради этого ей пришлось продать дорогую машину) и вступила в новые отношения. Избранником ведущей стал бизнесмен Олег Ледвич.

Ранее мы писали о том, что от алкоголя отказался также американский актер Брэд Питт.