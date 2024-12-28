Группа SAULT неожиданно выпустила альбом Acts of Faith на площадках

Таинственная R&B-группа SAULT официально выпустила альбом Acts of Faith на стриминговых сервисах. Ранее коллектив выкладывал этот релиз в июле у себя на сайте в формате 32-минутного сингла.

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В альбоме девять синглов, и его хронометраж и содержание полностью совпадают с релизом, выпущенным летом.

Это первый альбом группы SAULT с 2022 года. Тогда коллектив, состав которого остается неизвестным общественности, представил сразу пять альбомов.

Ранее стало известно, что на 33-м году жизни скончался рэпер OG Maco.