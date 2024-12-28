Олигархи устроили бойкот Пугачевой и Галкину* на Новый год

Олигархи с Рублевки, которые раньше часто нанимали на корпоративы певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина*, объявили артистам бойкот. Как сообщает aif.ru, об этом рассказала певица и светская львица Алена Кравец.

Раньше обеспеченные граждане РФ нанимали Пугачеву и Галкина* для выступлений на Новый год на своих виллах в Израиле и на Кипре. Однако в этом году им не предлагали каких-либо мероприятий.

«Галкина* не хотят, потому что он иноагент, потому что он против России. Более того, его могут арестовать на любой границе за антироссийскую риторику, а предоплату он берет 100-процентную. И есть риск, что заказчик окажется и без денег, и без артиста», — заявила Кравец.

Пугачеву же не приглашают, поскольку она является женой иноагента. В таком случае олигархам грозят репутационные риски.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом