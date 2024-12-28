Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема «Оземпика»

Телеведущая Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующая информация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда призналась, что спустя два месяца после резкого похудения на девять килограммов она почувствовала недомогание.

«Изнеможденное лицо, которое восстанавливала у косметологов весь год, и прочие "прелести". Почувствуйте разницу», — пожаловалась она.

Борисова заявила, что теперь принимает свои формы и не рекомендует принимать данное лекарство с целью похудения.

«Девушка, вы вообще кто?»: Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы

Ранее в декабре Илон Маск показал фото после похудения с помощью «Оземпика». 53-летний бизнесмен поделился снимком, на котором предстал в костюме Санта-Клауса с накладной бородой.