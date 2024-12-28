Певица Гвен Стефани призналась, что ожидала меньшего от воссоединения No Doubt

Поп-исполнительница Гвен Стефани рассказала о воссоединении группы No Doubt на фестивале Coachella 2024. Она выступила с группой в оба уик-энда фестиваля, что стало их первым совместным концертом с 2015 года.

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По словам певицы, результат оказался даже лучше, чем она ожидала.

«Выступление на Coachella и ощущение такой большой поддержки после столь долгого перерыва было немного ошеломляющим. Мы так долго не выступали вместе, поэтому возможность снова быть рядом друг с другом, со всеми нашими семьями, имела для меня огромное значение», — цитирует BANG интервью звезды для «HELLO!».

Стефани добавила, что в момент выступления казалось, будто группа никогда не распадалась.

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