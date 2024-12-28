Суд оштрафовал сооснователя группы "Король и Шут" за дискредитацию ВС РФ

Сооснователя и бывшего бас-гитариста группы "Король и Шут" Александра Балунова (творческий псевдоним - Балу) оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что административная ответственность назначена за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Ранее в материалах дела сообщалось, что музыканту вменяют пять публикаций, размещенных в его телеграм-канале с июля по октябрь 2024 года. Все они содержат негативную оценку действий ВС РФ и верховного главнокомандующего в рамках специальной военной операции, а в трех текстах присутствует хэштег с националистическим лозунгом.

По данным из открытых источников, Балунов вместе с одноклассниками Михаилом Горшеневым и Александром Щеголевым в 1988 году основали группу "Контора", которая позднее стала известна под названием "Король и Шут". Балунов был в группе гитаристом, однако после 2006 года переехал в США. С 2016 года музыкант опубликовал несколько книг об истории группы "Король и Шут".